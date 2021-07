Easy-Zelle von Wittmann vereinfacht nachträgliche Automatisierung

Anzeige

Wittmann Battenfeld Deutschland hat eine extrem platzsparende Lösung für Automatisierungen, speziell im Bereich Pick&Place, entwickelt. Die Easy-Zellen sind für bereits installierte Spritzgießmaschinen mit kleinsten Abständen zueinander gedacht, die der Kunde nachträglich automatisieren will. Sie kommen ohne Schutztür aus und benötigen damit nur minimalen Platz neben der Spritzgießmaschine. So beträgt zum Beispiel die Gesamtbreite bei einem 600-mm-Auslaufband lediglich 850 mm. Die Easy-Zelle ist auf Rollen montiert und lässt sich verschieben, um bei Bedarf, zum Beispiel beim Werkzeugwechsel, den Bereich zur Bediengegenseite zugänglich zu machen. Trotz der kompakten Bauweise erhält der Kunde alle CE-konformen Sicherheitseinrichtungen. Die Easy-Zellen wurden zur Ausstattung mit den Wittmann-Angussentnahmegeräten und der Roboterserie Primus entwickelt. Erhältlich sind sie in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise auch für Roboter-L-Aufbauweise mit Ablage hinter der Schließeinheit, und können an Kundenwünsche angepasst werden.

Sechs Ausführungen

Durch die Reduzierung auf die wesentlichsten Komponenten können die Kosten niedrig gehalten werden. Easy-Zellen werden standardmäßig in sechs Ausführungen angeboten. Optional kann die Easy-Zelle etwa um Greifer, Inbetriebnahmepaket oder die gesamte CE-Erstellung erweitert werden.

