Easymon von In-tech ermöglicht intelligentes mobiles Remote-Monitoring

Mit der mobilen Software Easymon von In-tech können Anwender Maschinen und Anlagen, die PLCnext-Steuerungen von Phoenix Contact einsetzen, vom Handy aus überwachen. Sie können auf Datenwerte der Steuerung live zugreifen und werden in Echtzeit informiert, wenn ein manuelles Eingreifen notwendig wird. Ab sofort ist die Software im App Store von Phoenix Contact erhältlich. Soll beispielsweise eine Anlage eine Temperatur von 60 °C nicht übersteigen, lädt der Betreiber die Software auf die Steuerung. Anschließend werden über eine Web-Oberfläche die zu überwachenden Datenpunkte ausgewählt und Kriterien für die Benachrichtigung festgelegt. Zusätzlich wird die Easymon-App auf einem mobilen Endgerät installiert, welches über einen Cloud-Dienst mit der Maschine kommuniziert. Der Anwender definiert mit so, bei welchen Ereignissen sich das System automatisch bei ihm melden soll – und bis dahin hat er Kopf und Hände frei für andere Aufgaben. Dabei können sowohl mehrere Anlagen mit einer App als auch eine Anlage mit verschiedenen mobilen Endgeräten überwacht werden. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und liegen auf Servern in der EU. Die Software ist an verschiedene Industriesysteme anpassbar und kann auch erweitert werden, um beispielsweise individuelle Predictive Maintenance-Anwendungen zu realisieren.

