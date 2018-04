Einfach in die Steckdose

Anzeige

Der EQ-Elektrokettenzug in einphasiger Ausführung („Kettenzug für die Steckdose“) von Kito (Halle 24, Stand C28) ist so leicht und kompakt wie sein Bruder. Der Vorteil liegt in seiner Mobilität, da er an jedem 230-V-Stromanschluss angeschlossen werden kann. Auch unter widrigen Umständen arbeiten Handketten- und Ratschenzüge sicher, präzise und langfristig. Eine Auswahl der Spezialprodukte für schwere Zug-, Hebe- und Spannanwendungen können am Stand unter die Lupe genommen werden. Kito Chain Italia stellt unter der Marke „Weissenfels“ hochfeste Anschlagketten, technische Ketten und Zubehör wie Haken, Verbindungs- und Aufhängeglieder her. Am Stand wird eine Auswahl dieses Sortiments gezeigt.

