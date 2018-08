Einsteckmodul für DC- und Schrittmotoren

Anzeige

Speziell für die Integration in Geräte hat Nanotec die Plug-in-Motorsteuerung NP5 entwickelt. Sie eignet sich sowohl für bürstenlose DC-Motoren als auch für Schrittmotoren und kann mittels eines PCI-Express-Steckers in eine kundenspezifische Platine integriert werden. Vor allem für Mehrachsanwendungen sind so kompakte und kostengünstige Lösungen möglich, die den Verkabelungsaufwand reduzieren. Die Steuerung kann Motoren bis zu einem Nennstrom von 6 A feldorientiert mit Encoder, über Hallsensoren oder sensorlos regeln. Neben der Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung stehen auch Betriebsmodi mit zyklischer Sollwertvorgabe für den interpolierten Betrieb mehrerer Achsen zur Verfügung.

4. August 2018