Eisele optimiert Dichtungssystem

Anzeige

Eisele hat das Dichtungssystem 17B der Inoxline-Steckanschlüsse weiter optimiert. In der Neukonstruktion wird der O-Ring vor der Spannzange montiert. Dadurch verbessert sich die Dichtigkeit des Anschlusses und es können an der Dichtungsstelle keine Riefen im Schlauch mehr entstehen. In Kombination mit FDA-konformen Viton-Dichtungen empfiehlt sich das Programm für Anwendungen in der Prozess- und Verfahrenstechnik sowie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Neben der hohen Dichtigkeit bei Über- und Unterdruck überzeugen die Steckanschlüsse aus Edelstahl 1.4301/1.3207 durch ihr reinigungsfreundliches Design und ihre Korrosionsbeständigkeit.

15. August 2018

