Elektronik in Watte packen

Anzeige

Nicht in Watte, sondern in spezielle Elastomer-Elemente will Contitech die Elektronik autonomer Transportsysteme packen (Halle 5, Stand E18). Der Hintergrund: Continental ordnet die gesamte Messepräsenz dem Ziel unter, Logistiksysteme effizienter zu machen. Denn bis 2050 vervierfache sich das globale Frachtvolumen, so heißt es, Effizienz sei gefragt. Bei autonomen Einheiten ist „vor allem die Schalteinheit eine Schwachstelle“, sagt Dr. Stefan Narberhaus, Entwicklungsleiter Lagerungssysteme, etwa wenn die Einheit über Schwellen fährt. Zur Vibrationsdämpfung bietet ContiTech diverse Elemente wie Gummi-Metall-Komponenten am Übergang Fahrwerk/Schalteinheit an – auch als individualisierte oder für Branchen maßgeschneiderte Lösungen.

5. April 2018