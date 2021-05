Energieführungsketten von Kabelschlepp sind robust und langlebig

Anzeige

Mit der Steel Line bietet Tsubaki Kabelschlepp Energieführungsketten aus Stahl für extreme Beanspruchungen. Das Modell ist für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen (Aerial Lifts) konzipiert. Je nach Ausführung halten Stahlketten Temperaturbelastungen kurzzeitig bis zu 400 °C stand; in Edelstahlausführung sogar bis 1.000 °C. Sie sind chemikalien- und strahlenbeständig. Edelstahlketten sind in drei Qualitäten lieferbar und lassen sich im Umfeld von Säurebädern in galvanischen Betrieben oder Bereichen mit radioaktiver Strahlung einsetzen. In Offshore-Applikationen punkten die Stahlketten durch Seewasser- und UV-Resistenz.

Die Steel Line umfasst Stahlketten in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen, passend dazu ist ein Zubehör-Sortiment verfügbar. Kabelschlepp konzipiert die Kettenbänder mit Kettenlaschen in unterschiedlichen Geometrien, darunter ein offenes Anschlagsystem mit selbstreinigendem Effekt.

