Fertigungslinien per Drag&drop modellieren

Mit dem grafischen DMC Modeler von MPDV können Process Engineers sowohl den Aufbau von Fertigungslinien als auch komplexe Produktionsprozesse modellieren – ganz ohne Programmierkenntnisse. Mussten Fertigungslinien bislang aufwendig durch Kopfsteuerungen auf SPS-Basis programmiert werden, bieten softwarebasierte Lösungen wie Hydra Dynamic Manufacturing Control (DMC) mehr Ergonomie und Flexibilität. Der grafische DMC Modeler versetzt Anwender in die Lage, Linien und deren Prozesse mit wenigen Klicks per Drag&Drop zu modellieren. Anschließend werden die Modelle ins System eingespielt und dort in Echtzeit interpretiert. Als Basis für das „Factory Model“ stehen Bibliotheken und Templates zur Verfügung. Die Bedienung ähnelt der von Organigrammen.

30. August 2018