Anzeige

Die Umreifungsmaschinen von Mosca können vorab definierte Packstücke erkennen und Parameter wie Bandspannung anpassen. Sie lassen sich komplett in Produktionslinien einbinden.

Evolution Sonixs MS-6 von Mosca (Halle 19, Stand C80) ist eine kompakte Highend-Maschine für hohe Anforderungen. Das Modell MS-6-H wurde speziell für sperrige und hohe Packstücke entwickelt, während TR-6 Pro dank ihrer intelligenten Steuerung hohe Produktivität ermöglicht. Mit dem RFID-System können Kunden vollautomatisch ihre Bestände an Umreifungsband managen. Neues Bandmaterial wird bei Bedarf automatisch nachbestellt. Dafür lesen installierte RFID-Gates und netzwerkfähige Umreifungsmaschinen in den Bandspulen befestigte RFID-Tags aus. Die darauf vorhandenen Informationen geben sie an das ERP-System des Kunden weiter. Dieses registriert, wie viele Spulen bereits im Einsatz sind und bestellt automatisch neues Bandmaterial nach, sobald der Lagerbestand auf eine bestimmte Menge sinkt.

Die ausgestellten Produkte sind laut Hersteller bestens für automatische und vernetzte Anwendungen gerüstet. Die netzwerkfähigen Modelle lassen sich dank herstellereigener Fördertechnik unkompliziert in Linien integrieren. Ihre offenen Schnittstellen und die damit verbundenen Vernetzungsmöglichkeiten unterstützen dabei nicht nur die vollautomatische Produktion: Bei einem Störfall können sich die Techniker per Remote Access auf die Maschine aufschalten, Probleme schnell diagnostizieren und neue Programme aufspielen. Somit reduzieren sich potenzielle Ausfallzeiten.

Entwickelt wurden die beiden Modelle vor allem für sperrige und schwere Packstücke. Sonixs MS-6 umreift dank ihrem seitlichen Aggregat sicher niedrig transportierte und schwere Produkte wie Weiße Ware, also beispielsweise Wasch- oder Spülmaschinen. Sonixs MS-6-H ist durch ihren vertikal verfahrbaren Horizontalrahmen in der Lage, hohe Packstücke wie etwa Gefrier-Kühlkombinationen flexibel und schnell zu umreifen. Da der Rahmen zudem horizontal an das Produkt herangefahren werden kann, muss dieses nicht am Aggregat ausgerichtet werden.

Beide Ausführungen sind mit dem Sonixs-Ultraschallaggregat ausgestattet. Das in einer Seitenaggregat- sowie einer Horizontalumreifungsmaschine verbaute Aggregat sorgt für eine zuverlässige Leistung bei hoher Auslastung – und spart im Vergleich zu klassischen Heizkeilaggregaten Energie ein. Darüber hinaus sind die Maschinen bei temporärer Nutzung schneller einsatzbereit, weil das SoniXs-Aggregat vor der Nutzung nicht aufgeheizt werden muss.

Auf dem Messestand sind zudem zwei klassische Allrounder vertreten: Die RO-M Fusion eignet sich als klassische Einsteigermaschine vor allem für Unternehmen, die weniger häufig, dennoch zuverlässig Produkte umreifen möchten. Bediener können die Bandspannung manuell über ein Potentiometer einstellen und die Umreifung per Fußpedal oder Knopfdruck auslösen. Die vollautomatische Sonixs TR-6 Pro ist für die Umreifung von Packstücken verschiedener Größe und Form geeignet. Sie lässt sich in jede Verarbeitungslinie integrieren und überzeugt durch ihre Schnelligkeit und Effizienz. Unter anderem verfügt die Maschine über einen hochflexiblen Umreifungseditor, mit dem sich individuelle Einstellungen von Produkt zu Produkt als „Rezepturen“ abspeichern lassen. Das schließt Daten wie Transportgeschwindigkeit, Bandspannung oder Paketabmessungen mit ein.

11. April 2018