Anzeige

Zum ersten Mal in seiner knapp 70-jährigen Firmengeschichte präsentiert sich Mapal (Halle 9, Stand D11) auf einer Fachmesse für Werkzeug-, Modell- und Formenbau. Die Aalener sehen die Moulding Expo als eines der Highlights des Jahres. „Es ist eines unserer erklärten Ziele, unser Engagement im Werkzeug- und Formenbau zu forcieren und den Markt umfassend zu bedienen“, erklärt Mapal-Chef Dr. Jochen Kress. Um das eigene Werkzeugportfolio zu ergänzen und den Kunden als Technologiepartner mit einem Komplettangebot an Werkzeugen zu unterstützen, hat der Feinbearbeitungsspezialist im vergangenen September das Unternehmen Voha-Tosec aus Lindlar in die Firmengruppe integriert.

Die Aalener verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz: „Wir werden unseren Kunden nicht nur Vollhartmetallwerkzeuge sowie Werkzeuge mit ISO-Wendeschneidplatten zum Fräsen, Bohren und Reiben liefern, sondern ihnen zusätzlich die passende Spanntechnik und die gesamte digitale Werkzeuglogistik sowie weitere Dienstleistungen zur Verfügung stellen“, sagt Kress. „Diese gebündelte Kompetenz präsentieren wir auf der Moulding Expo.“

6. Mai 2019

Hier finden Sie mehr über: