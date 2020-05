Anzeige

Yaskawa hat eine Serie von AC-Mikroantrieben für industrielle Anwendungen entwickelt. Mit zahlreichen Funktionen und Eigenschaften bieten die GA500-Frequenzumrichter Vorteile im gesamten Lebenszyklus. Die Kompaktumrichter sind platzsparend aufgebaut, flexibel in Bezug auf Schnittstellen und ausgestattet mit einer effizienten Motorregelung für verschiedene Motortypen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören der integrierte EMV-Filter, die zweikanalige Sicherheitsfunktion STO mit SIL3/PLe, die Ansteuerung von bis zu fünf Umrichtern über eine Feldbuskarte sowie eine intuitive Einrichtung und Überwachung über Apps für das Smartphone. Dank ihres robusten Designs können die Umrichter in bis zu 4000 m Höhe und in heißen Umgebungen bis zu 60 °C betrieben werden. Die Platinen sind standardmäßig beschichtet und damit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die temperaturgesteuerten Kühllüfter laufen nur bei Bedarf, so werden die Verschmutzung minimiert und Wartungsintervalle verlängert. Ein helles LED-Display und das taktile Tastenfeld sorgen für eine einfache und intuitive Navigation durch die Menüs.

Kontakt:

Yaskawa Europe GmbH

Hauptstraße 185

65760 Eschborn

Tel. +49 6196.569–483

Fax +49 (0)6196.569–44 483

www.yaskawa.eu.com