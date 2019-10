Anzeige

Die Sprühbreite bis 4600 mm in Verbindung mit dem druckluftfreien Sprühen sind Merkmale der Sprühbeölung spray.xact 5000 von Technotrans (Halle 8, Stand 8109). Die servicefreundliche Großanlage eignet sich besonders fürs Beölen im Karosserieaußenhautbereich. In allen anderen Bereichen punktet sie mit den bekannten Vorteilen der Technotrans-Beölungen: In den Sprühkammern verhindert ein umlaufendes Bürstensystem das Austreten von Schleppöl und dank elektronisch einstellbarer und angesteuerter Ventile entfällt aufwendiges manuelles Einstellen an den Sprühdüsen. Die Öltemperierung erfolgt direkt an der Düse, um die Flüssigkeit auf einem konstanten Temperaturniveau zu halten. Ein automatischer Düsencheck sowie die komfortable Eingabe von Sprühmustern vervollständigen die Anlage.

28. Oktober 2019

