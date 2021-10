Henkel: Das kann die neue Dosiermaschine

Henkel bietet seinen Kunden über die Technologieplattform Sonderhoff System Solutions (S3) kundenspezifische Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen, mit Material, Maschine und Automation aus einer Hand an. Auf der Fakuma 2021 zeigt das Unternehmen seine neue Dosiermaschinengeneration DM 502 mit dem neu entwickelten Mischkopf MK 825 PRO. Er verarbeitet Dichtungsschäume, Klebstoffe und Vergussmassen zum Abdichten, Verkleben oder Versiegeln von Bauteilen. Auf der Messe wird dazu die Dosierzelle Sonderhoff Smart-M mit der Dosiermaschine und dem Mischkopf live betrieben. Die in der Dosiermaschine und im Mischkopf verbauten Sensoren sammeln Daten, um kritische Prozessparameter zu überwachen. Dem Maschinenbediener steht so eine umfassende Datenbasis über den gesamten FIP(FG)-Auftragsprozess zur Verfügung. Sie ermöglicht eine schnelle Datenanalyse, um Prozesse zu steuern, Materialauftragsprozesse zu überwachen und Verschleißteile vorausschauend zu warten.

Innovativer Mischkopf für hohe Ansprüche

Um einen stets optimalen Auftragsprozess und eine höhere Maschinenverfügbarkeit sicherzustellen, können bei der Dosiermaschine und dem Mischkopf wichtige Maschinenparameter gemessen werden:

– automatische Positionierung und Drehzahlregelung des Rührers in der Mischkammer,

– automatische Hubeinstellung des Rührers mit Schrittmotor und Positionsüberwachung,

– automatische Luftbeladung für eine optimale Zellstruktur der Schaumdichtung,

– automatische, sensorüberwachte Position der Dosiernadel aus Hochleistungskunststoff im Schuss- und Rezirkulationsventil.

Darüber hinaus wurde ein verbessertes Temperiersystem eingeführt.

Mehrwert durch detailliertes Prozessmonitoring

Die gesammelten Daten können laut Anbieter für die laufende Produktion beim Kunden von großem Wert sein. Sensoren messen zum Beispiel die Wechselwirkungen zwischen der Hubeinstellung des Rührers beim Düsenverschlusssystem DVS-3 und der definierten Ausbringungsmenge. Diese Faktoren beeinflussen die Schaumstruktur der Dichtung entscheidend, zumal wenn diese sehr fein-zellig sein soll.

Die Hubverstellung des Düsenverschlusssystems (DVS-3) wird beim MK 825 PRO automatisch über die Steuerung justiert, darüber hinaus gibt es eine sensorüberwachte Axialposition der Rührerwelle. Die DM 502 bietet zusätzlich eine verbesserte Ventiltechnik mit Prozessmonitoring und Nadeln aus Hochleistungskunststoff, die das Dosierventil auch bei sehr dünnflüssigem Material passgenau verschließt.

Leichter Wechsel der Zahnradpumpen

Die speziell für die DM 502 angefertigten Dosierpumpen haben einen doppelt so hohen Drehzahlbereich und ermöglichen einen größeren Austragsbereich der Dosiermenge von 0,05 g/s bis 120 g/s. Durch den neu designten Pumpenflansch ist ein Wechseln der Präzisionszahnradpumpen sehr leicht möglich. Das neue Design und die Anordnung der Module im Maschinenschrank ermöglichen eine vereinfachte Wartung.

Bedienkomfort durch verbesserte Visualisierung

Zur Bedienung der Dosiermaschine DM 502 werden das multifunktionale Mobilpanel MP 2 mit Touchscreen in 10,1 Zoll oder optional das neue auf 21,5 Zoll vergrößerte Multitouch-Bedienpanel CONTROL 3 angeboten. Eine neue, bedienerfreundliche Menüaufteilung mit zentraler Navigation und ein einheitliches Layout der Bedienoberfläche ermöglichen eine intuitive Menüführung. Die meisten Bezeichnungen der Touchscreen-Fronten sind durch allgemein verständliche Symbole ersetzt worden, welche die Menübedienung sprachunabhängig machen. Zusätzlich ist es möglich, die Bedienoberflächen adaptiv an die unterschiedlichen Aufgaben und Präferenzen des Maschinenbedieners anzupassen.

Interaktive Fernwartung möglich

Auch eine interaktive Fernwartung gemeinsam mit dem Kunden ist möglich. Die Service-Monteure von Henkel verbinden sich dazu online mit dem Bedienpanel des Kunden und nutzen zur Fehleranalyse die Alarmprotokolle der DM 502 und die unterschiedlichen Visualisierungen der Prozessdaten. (kf)

Kontakt:

Sonderhoff Holding GmbH (Part of Henkel AG & Co. KGaA)

Richard-Byrd Str. 24

50829 Köln

Tel.: +49 221 95685–0

Fax +49 221 95685–599

www.sonderhoff.com/de/

Hier finden Sie mehr über: