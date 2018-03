Individuelle Rohrlösungen

Anzeige

Schoeller (Halle 3, Stand G03) präsentiert seine Kompetenz rund um die Produktion längsnahtgeschweißter Edelstahlrohre. Mit anwendungsspezifischen Produkten und erweiterten Fertigungskapazitäten reagiert das Unternehmen auf steigende Marktanforderungen. Um dauerhaft einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, benötigten Kunden individuelle Edelstahlrohrlösungen in zuverlässig hoher Qualität. Um noch schneller auf die Kunden- und Marktanforderungen reagieren zu können, erweitert und optimiert Schoeller seine Fertigungskapazitäten und automatisiert die Produktion. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Ausbau des Werkstoffportfolios: Der Spezialist für längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Werkstoffkompetenz. So ist beispielsweise ab sofort die VDM-Werkstoffgüte Alloy 31Plus/2.4692 als längsnahtgeschweißtes, kalibriertes, nahtgeglättetes und lösungsgeglühtes Rohr darstellbar.

