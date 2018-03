Integrierbar in bestehende IT-Infrastrukturen

Anzeige

Mit dem Automation Controller µMic.200 bietet Microcontrol ein Steuerungskonzept, das mehr kann als herkömmliche Industrie-Kompaktsteuerungen. In dieser Lösung ist alles integriert, was Anwender in der Praxis benötigen. Dabei sind Industrie-4.0-Anforderungen berücksichtigt, denn die Steuerung lässt sich in bestehende IT-Strukturen integrieren. Sie ist programmierbar in C/C++ oder IEC 61131-3. Sie hat zwei Ethernet-Schnittstellen, zwei Can-Schnittstellen (isoliert), zwei RS232 (isoliert), eine Cortex-A8-CPU mit 1 GHz Taktfrequenz, 4 GB Flash und 512 MB DDR3 RAM sowie einen FRAM-Speicher (batterielos). Eine Speichererweiterung ist über Micro-SD-Karte möglich. Die Betriebstemperatur liegt bei -40 bis +85 °C. Die Versorgungsspannung beträgt 9 bis 36 VDC.

8. März 2018