Integrierte Roboter-Kinematik optimiert die Steuerung

Gemeinsam mit seinem italienischen Kooperationspartner Comau hat Siemens das Produkt Sinumerik Run Myrobot/Directcontrol entwickelt. Damit lässt sich die Roboter-Kinematik vollständig in eine CNC integrieren. Die Sinumerik steuert also auf Basis komplexer Algorithmen die Mechanik von Gelenkarm-Robotern direkt, ohne separate Robotersteuerung. Durch die Directcontrol-Lösung übernimmt die CNC neben der Antriebsregelung des Roboterarms auch robotertypische Sicherheitsfunktionen. Die Programmierung erfolgt rein über die Sinumerik. Durch die direkt gesteuerten und in die CNC-Regelkreise eingebundenen Roboterarme werden Bahn- und Positioniergenauigkeit sowie die Zuverlässigkeit verbessert. Auch die Dynamik bei robotergestützten Bearbeitungsaufgaben wird erhöht.

7. März 2018