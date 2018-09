Integriertes ERP

Anzeige

Wedderhoff präsentiert in Hannover ein neues Business-Intelligence-Modul für sein ERP-System WIAS enterprise. Damit können Unternehmensdaten einfach aufbereitet und ausgewertet werden. Ebenfalls am Messestand zu sehen sind die Dokumentenmanagement-Lösung DocuWare sowie das Buchhaltungsprogramm

FibuNet-Finanzbuchhaltung. Alle Module lassen sich vollständig in WIAS integrieren. Wedderhoff bietet Unternehmen im Fahrzeugbau damit eine digitale Gesamtlösung. Weitere Informationen in Halle 27 an Stand C11.

