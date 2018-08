Integriertes Netzteil ohne Wärmeeintrag

Anzeige

Die PK-Schaltschrank-Kühlgeräte von Elmeko mit Peltier-Technik sind platzsparend montierbar und mobil einsetzbar, da sie ohne flüssiges Kältemittel arbeiten. Es gibt sie mit Kühlleistungen von 30 bis 300 W zur Kühlung von kleinen Schaltschränken, Bediengehäusen und Steuerpulten. Durch Umpolung werden sie zu Heizungen, um die Kondensatbildung zu verhindern und Elektronik auf Temperatur zu halten. Typ PK 300 PS verfügt über ein integriertes Netzteil, das im eingebauten Zustand außerhalb des Schaltschranks liegt. Dadurch wird der Wärmeeintrag des Netzteils in den zu kühlenden Bereich verhindert. Mit einer Kühlleistung von 280 W arbeitet es an 100 bis 240 VAC bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +60 °C. Untergebracht sind die Geräte in einem Edelstahlgehäuse mit Schutzarten bis IP65.

14. August 2018

