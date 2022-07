Intelligenter Allrounder: Das kann Mahrs neues Konturenmessgerät

Mit dem Marsurf CD 140 AG 11 bringt Mahr ein neues Konturenmessgerät auf den Markt. Sein Tastsystem verfügt über einen Messbereich bis zu 70 mm. Die Tastspitzen lassen sich werkzeuglos und ohne Neukalibrierung wechseln. Wegen seiner nach eigenen Angaben flexiblen Werkstückaufnahme ist es besonders einfach im Handling und vielseitig anwendbar – etwa, um auch Rauheiten zu messen. Sein, wie es heißt, intelligentes Tastsystem und die magnetische Tastspitzenhalterung ermöglichen einen werkzeuglosen Tastspitzenwechsel. Dabei garantiert die automatische Tastkraftwahl die richtige Tastkraft beim Wechsel mehrerer Tastspitzen.

X-Achse mit maximalem Messbereich

Die X-Achse des Konturenmessgeräts ist für einen Messbereich von 140 mm ausgelegt; die Verfahrgeschwindigkeit der X-Achse beträgt bis zu 200 mm/s. Die Y-Achse lässt sich manuell mit einem Verfahrweg von 60 mm verstellen. Die Schnellverstellung der Z-Achse wiederum erfolgt mit einem Handgriff. Zudem befindet sich ober- und unterhalb der Z-Achse auch die Feinverstellung, mit der sich die X-Achse auf und ab bewegen lässt.

Intuitive Konturenmessungen mit integrierter Software

Mit der integrierten Software Marwin sind intuitive Konturenmessungen inklusive ihrer Auswertungen möglich; der Messassistent führt Anwender zu ihren Messdaten. Messprogramme lassen sich mit Marwin leicht erstellen. Zahlreiche Messaufgaben – beispielsweise zur Ermittlung von Radien, Bogenlängen, Abständen, Winkeln – sind bereits vorprogrammiert. Ein Highlight ist die patentierte Funktion „Tangentiale Elemente“: Sie unterstützt die einfache und bedienerunabhängige Auswertung der tangentialen Übergänge zwischen Radien und Geraden.

Stationär oder vor Ort am Werkstück

Ergänzend zum Gerät stehen Bedienern Spannmittel und Werkstückaufnahmen zur Verfügung. Steckbare Führungsanschläge und eine Palette an standardisierten Spannvorrichtungen sowie Werkstückaufnahmen erlauben die flexible Positionierung des Prüflings. Die 390 mm x 450 mm große Platte mit 50 mm Lochraster eignet sich auch für großvolumige Werkstücke. Dieser Standard erlaubt es, vorhandene Werkstückaufnahmen zu verwenden und ist gleichzeitig die Basis, um Werkstücke flexibel zu positionieren. Das neue Konturenmessgerät ist sowohl stationär als auch direkt vor Ort am Werkstück nutzbar. Es eignet sich für Anwendungen im Maschinenbau, im fertigungsnahen Messen, in der Automobilindustrie und in der Medizintechnik. (kf)

Kontakt:

Mahr GmbH

Carl-Mahr-Str.1

37073 Götti ngen

Website: www.mahr.com

