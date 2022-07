IoT Cockpit von Membrain überwacht kritische Produktionsanlagen

Das Software-Unternehmen Membrain erweitert mit dem IoT Cockpit sein Portfolio im Bereich Industrie 4.0. Somit erhalten Produktionsverantwortliche den aktuellen Live-Status des angebundenen Maschinenparks und der kritischen Anlagen im Produktionsumfeld in Echtzeit auf nur einen Blick. Drohende Störungen und Maschinenausfälle können unmittelbar identifiziert und Ausfallzeiten minimiert werden.

Stationäre Lösung

Das IoT Cockpit ist eine stationäre Lösung für das Monitoring und die Steuerung der digitalen Fabrik, die den aktuellen „Gesundheitszustand“ einer Maschine inklusive deren Performance-Daten z.B. am Leitstand in der Produktion zeigt. Es visualisiert den Maschinenpark und hilft bei der Planung und Auswertung von Maschinendaten. Eine direkte Anbindung von Maschinen und Steuerungen an das führende ERP-System (SAP) automatisiert und optimiert Prozesse. Bei Störungen oder definierten Ereignissen, wie beim Unterschreiten von Sollwerten, werden Meldungen in Echtzeit automatisch generiert und Aktionen direkt initiiert (z.B. Maschinenstopp).

Maschinen schnell anbinden

Dank OPC-fähiger Module lassen sich Maschinen schnell anbinden, Maschinendaten strukturiert auslesen, verarbeiten, analysieren und dokumentieren (MES, SAP, usw.), oder auch diese direkt ansteuern (Events triggern). Dabei wird ebenfalls das MQTT-Protokoll unterstützt. Eine einfache und beliebige Erweiterung von Hardware/Geräten (Skalierbarkeit) ist außerdem gewährleistet.

Hintergrund: Die App Factory Monitor von Membrain ist eine mobile Komponente für Smartphone oder Tablet PC, mit der Anwender alle wichtigen Details und aktuelle Ereignisse über Maschinenzustände in einer kleinen, schlanken Anwendung immer mobil zur Verfügung haben. Diese wird nun vom IoT Cockpit als stationäre Komponente ergänzt. kf

Kontakt:

Membrain GmbH

Hauptstraße 1

82008 Unterhaching

Website: www.membrain-it.com