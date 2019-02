Keine Chance für Mikroben

Anzeige

Für die hygienischen Ansprüche in der Lebensmittelindustrie hat Dorner sein Angebot um monolithische PU-Gurte erweitert. Da sie den internationalen Normen (FDA/EC) zum direkten Kontakt mit Lebensmitteln entsprechen, eignen sie sich sowohl im Transport- als auch Verarbeitungsbereich. Im Gegensatz zu gewebeverstärkten Gurten bieten die mikrobenbeständigen Gurte keinerlei Nährboden für Mikroorganismen, da sie nicht am Rand ausfransen. Darüber hinaus eignen sich die hydrolysebeständigen Gurte für den Einsatz in warmen, feuchten und nassen Umgebungen. Die gerundete Oberflächenstruktur gewährt optimale Ablöseeigenschaften und Reinigbarkeit – sowohl für die Trag- als auch die Laufseite.

25. Februar 2019

