Kistler bringt einen neuen Sensor für das Messen von sehr kleinen Kräften auf den Markt. Kernstück ist ein neu entwickelter, hochsensibler Kristall, der laut Hersteller äußerst präzise Messergebnisse gewährleistet. Der piezoelektrische Kraftsensor Typ 9323AAA ist eine Weiterentwicklung der Produktfamilie 9323 und eigne sich für die Kalibrierung von Kraftsensoren, die in Produktionsmaschinen verbaut sind.

Der Sensor hat eine Empfindlichkeit von -32 pC/N und ermöglicht die präzise Messung von Kräften kleiner als 5 N. Zu diesem Zweck haben die Messtechnikspezialisten einen neuen Kristall entwickelt. Dieser wird am Hauptsitz in Winterthur gezüchtet und in das bewährte Sensorgehäuse der 9323-Produktfamilie installiert. Der neue Sensor profitiert somit von den Vorteilen der etablierten Modelle, wie der nachgewiesenen Störunempfindlichkeit gegenüber einwirkenden Seitenkräften und Biegemomenten, heißt es. Der neue Kraftsensor ist ab sofort global verfügbar.

Kontakt:

Kistler Group

Eulachstrasse 22

8408 Winterthur, Schweiz

www.kistler.com

