Komplettsystem für individuelle Anwendungen

Mit anschlussfertigen Energiekettensystemen von Tsubaki Kabelschlepp erhalten Kunden eine individuelle Lösung abgestimmter Komponenten für ihren Anwendungsfall. Das Totaltrax-Konzept resultiert in mehr Effizienz in der Beschaffung von Energieführungen und Leitungen – und das bei hoher Qualität. Der Anwender spart den Aufwand für Disposition und Einkauf der Einzelelemente. Der Schalungsroboter wird je nach gewünschter Kapazität konfiguriert – entsprechend der Musterpaletten simulieren die Experten die Taktzeiten bereits bei der Projektierung. Die Lösungen sind so individuell wie der Roboter, in dem sie eingesetzt werden: Kunden wählen aus einem Portfolio aus Stahl, Vollkunststoff- und Hybridketten. In der Komplettlösung für die Standard-Ausführung sind auf der X- und Y-Achse die Energieführungen KE0900 verbaut, auf der Z-Achse der Kettentyp Uniflex Advanced 1555.

7. September 2018

