Anzeige

Bei Meusburger (Halle 7, Stand C17) steht alles im Zeichen des neuen Konfigurators für Heißkanalformen, der in Zusammenarbeit mit PSG exklusiv angeboten wird. Dabei wird der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalverteiler mit wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt. Ergänzend zur Heißkanalform können auch die benötigten Einbauteile und das richtige Zubehör bestellt werden. So erhält der Kunde alles aus einer Hand.

Als zweites Produkthighlight stellt Meusburger neue Werkzeuginnendrucksensoren vor, mit welchen das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Industrie 4.0 macht. Sie bieten maximale Flexibilität durch direkte oder indirekte Druckmessung und sind kompatibel mit den am Markt gängigen piezoelektrischen Drucksensoren. Kleinste Einbauräume sorgen zudem für hohe Gestaltungsfreiheit bei der Werkzeugkonstruktion.

Ergänzend dazu präsentieren auch die weiteren Gruppen-Mitglieder PSG, WBI und Segoni den Besuchern der Moulding Expo ihr Produktsortiment rund um den Werkzeug- und Formenbau.

6. Mai 2019

Hier finden Sie mehr über: