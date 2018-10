Konvertierung von MCAD in ein Systemmodell

Anzeige

Mentor hat eine neue Version seiner Flomaster-Software für die 1D-Modellierung von Thermo-Fluid-Systemen angekündigt. Sie verbindet die Integration von 3D Mechanical Computer-Aided Design (MCAD) mit neuen Funktionen und verbesserter Benutzerfreundlichkeit. Durch die automatisierte Anbindung an 3D-CAD-Konstruktionswerkzeuge ermöglicht die Software eine erhebliche Produktivitätssteigerung, heißt es. Mit der Funktion „CAD-to-Flomaster“ (CAD2FM) generieren Entwickler in kurzer Zeit Modelle ihrer 3D-Systeme. CAD2FM abstrahiert automatisch die 3D-Geometrie von Leitungsnetzen und reduziert das arbeitsintensive und fehleranfällige manuelle Übertragen der 3D-Geometrien in Flomaster-Komponenten. Der hochautomatisierte Workflow erlaubt den Anwendern, sowohl die Genauigkeit der abstrahierten Modelle als auch die Anzahl der Komponenten, die zur Darstellung der Rohrleitungsgeometrie für eine effiziente Thermofluid-Simulation erstellt wurden, zu kontrollieren.

9. Oktober 2018