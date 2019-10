Anzeige

Planetgear von Nidec Graessner ist ein kompaktes Kraftpaket, das dort zum Einsatz kommt, wo es auf hohe Präzision in feinfühliger Umgebung ankommt. Gemeinsam mit Nidec-Shimpo werden die Planetengetriebe trainiert, in anspruchsvoller Anwendung ihr Bestes zu geben. Dazu gehören eine hohe Leistungsdichte, Effizienz und Dynamik, ein hoher Wirkungsgrad, ein geringes Verdrehspiel, eine hohe Überlastkapazität sowie ein geringes Massenträgheitsmoment. Zu den weiteren Vorteilen gehören die Schrägverzahnung, die optimale Anordnung der Lagerstellen sowie ein hervorragendes Dicht- und Schmiersystem. Es ist eine Vielzahl an Baugrößen und Übersetzungen erhältlich.

