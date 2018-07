Kurze Zykluszeiten sorgen für hohen Maschinentakt

Anzeige

Mit der XC300 bietet Eaton eine leistungsstarke und flexible Steuerung, die es Maschinen- und Anlagenbauern erlaubt, in Kombination mit dem I/O-System XN300 und dem Touchpanel XV300 ein schlankes Automatisierungskonzept zu realisieren. Der Prozessor ermöglicht geringe Zykluszeiten von 1 ms, sodass Anwender einen hohen Maschinentakt und damit eine hohe Produktivität erzielen können. Dank der Vielzahl an Schnittstellen eignet sich die Steuerung als universeller und flexibler Datenknoten für unterschiedlichste Anwendungen. Ein integrierter OPC-Server erlaubt die standardisierte Datenübertragung in der M2M-Kommunikation. Dadurch lässt sich die XC300 nahtlos in Automatisierungsarchitekturen für Industrie 4.0 einbinden.

23. Juli 2018