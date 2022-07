Leybold bietet konfigurierbare Pumpensysteme für industrielle Vakuumprozesse

Für Beschichtungs-, Trocknungs- und Wärmebehandlungsprozesse hat Leybold das Varodry VDi Vakuumsystem mit integrierter VA-Control CAB-Steuerung entwickelt. Die Pumpensysteme der neuen Baureihe bestehen aus den luftgekühlten, ölfreien Varodry-Schraubenpumpen, den trockenverdichtenden Wälzkolbenpumpen der Ruvac-Serie sowie der V-Control CAB-Steuerung.

Pumpensystem lässt sich konfigurieren

Das VDi System kann gemäß der Prozessanforderungen vom Betreiber konfiguriert werden: So können Anwender bedarfsweise ihre Vakuumleistungen selber einstellen, um den Abpumpprozess und das Saugvermögen aufeinander abzustimmen. Ein weiterer Vorteil: Zum Schutz vor kritischen Gasen und Partikeln kann das Vakuumsystem mit Gasballast und Spülgas ausgestattet werden. Dadurch werden die Lebensdauer und die Systemverfügbarkeit erhöht. In manchen Anwendungsumgebungen, in denen Dampf oder Staub anfällt, sichern zusätzliche Filteroptionen eine unterbrechungsfreie Vakuumversorgung. Zusätzliche Energieeinsparungen und einen gleichmäßigen Verschleiß sichert das Energy Saver Kit.

Steuerung bietet intelligente Funktionen

Für mehr Intelligenz in den Applikationen sorgt das Herzstück des Systems – die von Leybold programmierte, integrierte VAControl CAB-Steuerung. Mit ihren Softwarefunktionen lassen sich die Prozesse benutzerfreundlich steuern und optimieren. Wählen können Nutzer dabei zwischen der lokalen, der Remote- oder der Cloud-Konnektivität. Für die einzelnen Benutzerkonten lassen sich unterschiedlichen Berechtigungsstufen anlegen.

Betriebsprotokolle sorgen für Transparenz

Während der Vakuumprozesse werden alle Pumpendaten ausgezeichnet und gespeichert. Die jederzeit einsehbaren Betriebsprotokolle sorgen für ein Maximum an Transparenz bei den Anwendern und sichern letztlich eine hohe Produktions- und Produktqualität. Wartungs- und Serviceempfehlungen generiert der leistungsfähige Rechner nutzungsabhängig – ein Teil der Wartungen, wie etwa der Riemenwechsel bei der Varodry, kann der Betreiber eigenhändig durchführen.

Mit den Features eignet sich das System mit für folgende Einsatzgebiete:

– Optische Beschichtungen von Brillengläsern; dekorative Beschichtungen von Badezimmerarmaturen

– Kryopumpen-Regeneration

– Lithium-Ionen-Batteriefertigung

– Herstellung von Transformatoren und Hochspannungskomponenten

– Composite-Anwendungen bei denen das Harz entgast wird

– Einsatz in Wärmebehandlungsöfen zur Verbesserung der Eigenschaften metallischer Werkstoffe. (kf)

Kontakt:

Leybold GmbH

Bonner Str. 498

50968 Köln

Tel: +49 221–347–0

Fax: +49 221–347–1250

Mail: info@leybold.com

Website: www.leyboldproducts.de

