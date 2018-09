Lithium-Ionen-Akkus ohne Thermal Runaway

Anzeige

Freudenberg Sealing Technologies hat ein Hitzeschild entwickelt, das in prismatischen und Pouchzellen eingesetzt werden kann. Es kombiniert die Hitzebeständigkeit eines silikonbasierten Elastomers mit der Wärmeisolation von Luft und verhindert das Thermische Durchgehen (Thermal Runaway. Hitzeschilde zwischen den einzelnen Zellen sorgen dafür, dass die Wärme in der schadhaften Zelle so lange isoliert wird, bis diese abgebaut worden ist. Den Wärmeübergang zwischen den Zellen verzögert es durch eine waffelförmige Struktur: Winzige Lufttaschen sorgen für eine hervorragende Wärmeisolation. Zudem ist das Hitzeschild mit einer Dicke von maximal 1 mm sehr schlank. Im Prüfverfahren wurden Hitzeschilde auf einer 600 °C heißen Oberfläche gelagert und die Temperatur auf der Rückseite mit Thermoelementen erfasst. Nach 30 s wurden auf der Rückseite Temperaturen von 200 °C gemessen.

19. September 2018

