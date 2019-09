Anzeige

Schwerpunktthema bei Makino (Halle 12, Stand B36) ist die Digitalisierung: So können Werkzeugmaschinen über das System Athena durch einfache Sprachbefehle bedient werden. Es passt zu jeder Art von Maschine, egal, ob gefräst, gedreht, erodiert oder auf andere Weise bearbeitet werden soll. Auch in Fertigungsstätten ohne Internetanbindung kann es eingesetzt werden. Weitere Produkte sind der Digitale Zwilling, ein Werkzeug für die Produktionssimulation und -planung sowie die Steuerungssoftware MAS-A5, welche sowohl die Teilefertigung und die Palettenhandhabung in Bearbeitungszentren und Roboterzellen steuert, als auch die Spindelnutzung optimiert und Produktionsaufträge, Werkstück- und Prozessdaten abgleicht. Zum ersten Mal in Europa werden Augmented Reality-Modelle für die Maschinen D200Z, DA300, A51NX, IQ500 und A500Z ausgestellt. Zudem werden vorausschauende und vorbeugende Wartungskonzepte wie der Machine Health Maximizer gezeigt. Die webbasierte Anwendung überprüft den Zustand der Spindel und des ATC-Arms, steuert die Kühlmitteltemperatur und den Hydraulikdruck, misst die Leistung und zeigt alle Ergebnisse auf dem Bildschirm oder einem PC an.

2. September 2019

Hier finden Sie mehr über: