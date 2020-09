Magnetgreifer: Das Transportgut sicher im Griff

Anzeige

Überall dort, wo Bleche, Metallplatten oder andere Werkstücke mit ferromagnetischen Eigenschaften zu bewegen sind, erledigt der Magnetgreifer der neuen Baureihe von SMC diese Aufgabe hochpräzise und sicher.

In vielen Produktionsprozessen werden Pick&Place-Anwendungen für ferromagnetische Werkstücke eingesetzt. Häufig sind die Oberflächen der zu bewegenden Teile gewellt, perforiert oder uneben. Reine Vakuumanwendungen kommen hier schnell an ihre Grenzen.

Im Vorteil sind hier Magnetgreifer, die bei SMC pneumatisch funktionieren. Sie bieten eine hohe Haltekraft, ohne das zu transportierende Material zu verformen. Um Werkstücke noch genauer zu fixieren und auf verschiedene Anwendungsfälle dynamisch reagieren zu können, hat der Anbieter seine Magnetgreifer der Serie MHM weiterentwickelt. Dank verschiedener Baugrößen erreicht die Lösung eine magnetische Haltekraft von 10 bis 1000 N bei unterschiedlichen Kolbendurchmessern.

Überdies hat der Anbieter mit Sitz in Egelsbach den Greifer in ein robustes und kompaktes Design gepackt. Mit seinen geringen Abmessungen von 30 x 30 x 40 mm (50 N) bis 70 x 68 x 80 mm (1000 N) fällt die Baugröße besonders platzsparend aus. So lassen sich für den Transport von Teilen mit großer Oberfläche einfach auch mehrere Magnetgreifer parallel anordnen.

