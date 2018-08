Messungen werden am PC in einer Tabelle gespeichert

Anzeige

Der Field Indicator von Maurer Magnetic ist eine Ergänzung für die Arbeit mit dem Teslameter M-Test LL, der zur präzisen Messung von Restmagnetimus eingesetzt wird. Die Software vereinigt Anzeige- und Alarmfunktionen mit der Möglichkeit, Messungen direkt am PC in einer Tabelle zu speichern. Die gemessenen Werte können erfasst, abgespeichert und für die Langzeitarchivierung in QS-Systemen bereitgestellt werden. Das Messgerät übermittelt den aktuellen Messwert mit Datum, Zeit, Messeinstellungen sowie Maximalwerten von Nord- und Südpol über eine USB-Schnittstelle an den Rechner. Wird der vom Nutzer einstellbare Grenzwert überschritten, erfolgt eine optische und optional auch eine akustische Warnung. Das Messgerät führt bis zu 1.000 Messungen pro Sekunde durch. Ein parametrierbarer Tiefpassfilter glättet die Messwerte durch Mittelwertbildung.

16. August 2018

