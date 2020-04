Anzeige

Mit arno care produziert Arno Arnold ein leichtes Vollgesichtsvisier, das seine Träger vor Aerosolen und Tröpfchen schützt. Dies reduziert das Risiko einer Übertragung des Coronavirus durch winzige Sekrettröpfchen über die Luft.

Der Maschinenabdeckungsexperte Arno Arnold hat sein Geschäftsfeld erweitert und produziert transparente Vollgesichtsvisiere für den Medizinbereich. Die glasklaren, leichten Visiere können vor Aerosolen und Tröpfchen schützen und als Spritz- und Spuckschutz eingesetzt werden.

Durch sein größenverstellbares, extrasoftes Band ist der Gesichtsschutz arnocare individuell an jede Kopfform anpassbar. Stabilität verleiht der weiße Kunststoffhalter, der in das transparente Material gespannt wird. Der Abstand des Visiers zum Gesicht ist individuell einstellbar, was den unterschiedlichen Gesichtsformen Rechnung trägt. Dank der Einstellmöglichkeit lassen sich jegliche Brillenformen und -größen tragen, ebenso ein Mundschutz. Das hochwertige Visiermaterial ist so geschnitten, dass es das Gesicht bis über das Kinn abdeckt und dabei leicht genug, um keinen Zug nach unten zu verursachen. Auch sei das Gesichtsschild einfach zu säubern, heißt es. Alle Bestandteile inklusive des Stellbandes, des transparenten Haltermaterials, des Kunststoffspannbügels und der beiden Schnallen sind einfach zu reinigen. Selbst das Visier erlaubt die wiederholte Säuberung durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel, weshalb es nicht nach jeder Benutzung gesäubert werden muss.

Kontakt:

Arno Arnold GmbH

Bieberer Straße 161

63179 Obersshausen

Tel.+496104–4000–0

info@arno-arnold.de

www.arno-arnold.de