Mit Ideaframe bietet Weigang ein Whiteboard für agiles Arbeiten

Mit dem Ideaframe bietet Weigang eine mobile Whiteboard-Lösung in Leichtbauweise, die kreatives und agiles Arbeiten unterstützt. Entwickelt wurde es in Kooperation mit Pool22 und Launchlabs. Dank seiner hohen Funktionalität ist das Whiteboard eine nachhaltige Alternative zu papierbasierten Flipcharts. Das Ideaframe ist wiederbeschreibbar und hat eine magnetische Arbeitsfläche. Dank seines geringen Gewichts und seiner geringen Dicke lässt es sich einfach handhaben. Mit seinen rückseitigen Klettpunkten kann es an textilen Oberflächen befestigt werden.

Das Ideaframe hat die Abmessungen 700 x 1.000 mm (L x H) und kann einzeln oder in Mehrfach-Kombinationen angewendet werden. Neben der leichten und flachen Bauweise zeichnet sich sein Design durch den bewussten Verzicht auf ein Rahmenprofil aus. Passend dazu gibt es Fünf-Stück-Sets mit beschreibbaren Magnet-Täfelchen (Magnotes).

Zahlreiche Kombinationen möglich

Im Zusammenspiel mit dem hochflexiblen Möbelsystem “What if we fly“ wird das Ideaframe zum Bestandteil eines rollbaren Regals mit Schubladen (Teamboard) oder eines rollbaren Schreibtisches mit Ablagefach (Teamdesk). Produkttechnisch eng verwandt ist es mit dem fahrbaren Flexiboard, das bis zu 7 m2 wechselbare Whiteboardfläche bereitstellt, sowie dem Taskboard-Teppich, einer mobilen Großformattafel mit textiler Oberfläche zur Befestigung mehrerer Ideaframes.

Kontakt:

Weigang

Bahnhofstraße 27

96106 Ebern

Tel.: +49 9531 61–222

Mail: wvg@weigang.de

www.weigang.de