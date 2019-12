Anzeige

Der LED-Baustrahler vom Typ Lenser iF4R leuchtet Innen- wie Außenräume aus und bringt gleisendes Licht in jeden Winkel. Dafür sorgen die COB-Power-LED mit 2500 Lumen und das neue Linsensystem, das die Solinger Optik-Profis in ihrem kompakten Strahler nutzen. Entwickelt für Industrieanwendungen, Werkstatt und Baustelle, leuchtet das mobile Licht-Kraftwert mit fünf Helligkeitsstufen Flächen gleichmäßig aus und sorgt bei vielen Aufgaben für Lichtfülle. Einsetzen lässt sich der Strahler, wo immer er gebraucht wird. Per Power-Magnet lässt er sich flexibel an Metallträgern oder -flächen platzieren. Zudem verfügt der Baustrahler über einen ausklappbaren Standfuß und Handgriff zum Einhängen. Eine Ladung des Lithium-Ionen-Akkus verschafft bis zu 15 h Licht bei Helligkeitsstufe 1, bei Stufe 5 leistet er 1 h volle Power. Auch als Powerbank lässt sich der Strahler einsetzen, um das Smartphone zu laden. Ein stoßfester Aluminium-Korpus umgibt das Kraftwerk, das in Schutzklasse IPX4 (gegen eindringendes Wasser) und IP5X (staubgeschützt) ausgeführt ist. Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-Ladekabel und USB-Netzwerk.

2. Dezember 2019