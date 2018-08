Modul prüft und evaluiert Leitungsdaten

Anzeige

Igus hat seine intelligente Leitung weiterentwickelt. Mit dem CF.Q-Modul lassen sich die elektrischen Eigenschaften in zusätzlichen Messadern prüfen und kontinuierlich mit Erfahrungswerten einer Chainflex-Leitung abgleichen. Beschädigungen durch Unterbiegung oder extreme Belastungen können so zuverlässig erkannt werden. Zudem lassen sich im Vorfeld Richtwerte für die Leitungen festlegen. Ist das Modul installiert, informiert es den Kunden durch Betätigung eines Öffnerkontakts, wenn sich die definierten Werte der elektrischen Parameter verändern. Die Kombination aus Erfahrung und Echtzeitmessung ermöglichen präzise Wartungsvorhersagen. Möglich ist das durch die Industrie-4.0-fähige Applikation Isense-Online: Stellt diese durch einen Vergleich der Echtzeitwerte an der Leitung und der Erfahrungswerte in einer Datenbank Schwankungen fest, fordert es den Anlagenbediener zur Wartung auf.

28. August 2018

