Iscar bietet Logiq 5 Grip mit Einsätzen in 2 und 3 mm Breite an. Die Adapter ermöglichen Trennprozesse bis zu einem Werkstückdurchmesser von 45 mm. Die Kombination mit der tangentialen Klemmung ergebe laut Hersteller eine hohe Spannkraft. Das Handling der Adapter ist einfach funktioniert ohne zeitaufwändiges Nachjustieren. Die Kühlung erfolgt über Kanäle im Werkzeughalter direkt in der Schnittzone. Iscar hat das Werkzeug für einen Kühlmitteldruck bis maximal 340 bar ausgelegt.