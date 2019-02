Anzeige

Cannon (Halle 5, Stand N56) präsentiert eine große Palette an Technologien und Ausrüstungen für die Fertigung von Composite-Bauteilen. Die Fertigungslinien für die Serienproduktion bieten ein komplettes Technologie- und Anlagenspektrum einschließlich Glas- oder Carbonfaser-Preformanlagen, Vormischstationen und Mischköpfe, Polymerisationspressen, Formen, Formenträger, Handlings- und Heizsystemen, Industrie 4.0 sowie kompatible Software und Steuerungen. Dosiermaschinen und geeignete Mischköpfe für die Verarbeitung von Epoxid- und Polyurethanharzen zum Beispiel eignen sich zur Verwendung in klassischen Injektionsmethoden oder innovativen Lay-Down-Technologien mit Mehrkomponentenformulierungen. Eine neue Generation von Pressen ist für unterschiedliche Technologien (Hochdruck-RTM, Spaltinjektion, Formpressen, Prepreg, etc.) und Verstärkungsmaterialien (Carbon und Glasfaser, PP Vliese, etc.) einsetzbar.

25. Februar 2019