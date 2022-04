Nierhaus-Knieschoner: Mehr Komfort durch patentierte Druckverteilung

Der Knieschoner-Spezialist Nierhaus baut sein Sortiment nach oben aus. Mit dem Hammock (Hängematte) führt der Anbieter zwei Varianten eines neuen Typs von Premium-Knieschonern in den Markt ein: Während der Hammock 1 sich klassisch mit nur einem Riemen am Knie befestigen lässt, dient der Hammock 2 als Knieschützer, einsteckbar in die Knietaschen an Arbeitshosen. Beide Knieschoner verfügen über die neue und patentierte Druckverteilung Force-Distribution-Technologie (FDT), die einen laut Anbieter bisher nicht für möglich gehaltenen Komfort und Schutz des Knies bewirkt. Mit der exklusiven Druckverteilungsmethode werden die bisher bei reinen Schaumstoff-Knieschonern auftretenden Druckspitzen merkbar reduziert, da der Schaumstoff sich nicht alleine am Auflagepunkt komprimiert und damit den Druck auf das Knie auslöst. Dier FDT-Komfortlevel wächst proportional zum Gewicht des Anwenders an. Eine 100-Kilo-Person hat also noch einen deutlich besseren Nutzen aus der federnden Druckverteilung als ein „Leichtgewicht“.

Premium-Knieschoner mit Klettbandriemen

Der Hammock 1 besteht aus einer massiven schwarzen Grundschale, darin eingebettet eine türkisblaue Auflagefläche, in der sich das Knie, wie es heißt, anschmiegt und wohlfühlt. Durch die an den festen Rändern hochgezogene Form wird das Knie vollkommen umschlossen. Beide Formteile bestehen aus EVAC-Material in unterschiedlichen Härtegraden. Dies bewirkt Strapazierfähigkeit im äußeren Bereich und hat Anteil am ergonomischen Komfort im Bereich des Auflagenbettes. Zwischen Grundkörper und Auflagebett ist ein drittes Innenteil eingezogen. Dieses Formteil ist ein Hohlkörper, der mit der beschriebenen Force-Distribution-Technologie (FDT) für eine Druckverteilung über den gesamten Umfang des Knies sorgt. Sein federndes EVAC-Material geht bei Nichtgebrauch immer wieder in seine Ausgangslage zurück. Diese Art der Druckverteilung war auch ein wichtiges Merkmal der Zertifizierung, seine Durchstichfestigkeit wurde ebenfalls mit der Stufe Eins festgestellt. Ein 5 cm breiter Klettbandriemen hält den Hammock 1 sicher und ohne zu stören am Knie fest. Bei Verschmutzen oder Verschleiß ist sein Austausch ohne Probleme möglich. Als weiteres Zubehör wird eine Schutzkappe vorgehalten, die vorne angeklemmt, den Knieschoner vor Sand und Schmutz schützt.

Arbeitshosen-Knieschützer mit FDT-Technologie

Für viele anfallenden Arbeiten reicht oft ein Knieschützer, der einfach in die Knietaschen von Arbeitshosen zu stecken ist. Nierhaus liefert hierfür den Hammock 2. Auch bei dieser leichten, konturierten Platte ist die neue Art der Druckverteilung integriert. Im Materialaufbau wechseln sich eine EVAC-Platte mit dem Aufbau einer FDT-Rippenkonstruktion und darauf einer breitflächigen Neoprenauflage ab. Der so eingebaute Federkern bewirkt die gleichen Eigenschaften in der federnden Druckverteilung wie beim Hammock 1, angepasst auf den Einsatz in Arbeitshosen. Als zertifizierter Knieschützer weist er ebenfalls die Durchstichfestigkeit 1 aus. Auch der Hammock 2 ist auf hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Nierhaus setzt sich mit beiden Knieschonern erneut an die Spitze von Innovationen bei professionellem Knieschutz, was die Anwender in Berufen mit knienden Tätigkeiten sofort erleben können. (kf)

Kontakt:

Nierhaus GmbH

Herforder Straße 145

32105 Bad Salzuflen

Tel.: +49 5222 5 94 59

Fax: +49 5222 4817

Mail: nierhaus@nierhaus.de

www.nierhaus-knieschoner.de