Nilfisk bietet Hochdruckreiniger im Einstiegssegment

Die Weiterentwicklung der Kaltwasser-Hochdruckreiniger-Serie MC 2C macht die Kompaktklasse von Nilfisk noch leistungsstärker als bislang. Im Vordergrund standen Modifikationen bezüglich Pumpe und Reinigungsmittelsystem. Konzipiert für leichte tägliche Reinigungsaufgaben, arbeiten die drei Modelle mit einer Wasserleistung von 520 bis 650 l/h bei einem Druck von 120 bis 150 bar sowie einer maximalen Zulauftemperatur von 60 °C.

Die ebenfalls modifizierte Wassermengenregulierung erlaubt eine noch einfachere und schnellere Anpassung der Leistung an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Ein weiteres Komfortplus: Der neue, abnehmbare externe Schaumsprüher mit 2,5-Liter-Kanister wird sicher und praktisch direkt am Gerät verstaut und garantiert somit hohe Mobilität. Mit einer verbesserten Leistung der 3-Kolben-Pumpe sowie einer optimalen Wasserregulierung erzielen die Modelle der MC-2C-Serie beste Reinigungsergebnisse bei reduziertem Ressourcenverbrauch.

Abnehmbarer Schaumsprüher verbessert die Bewegungsfreiheit

Eine eingebaute Start/Stopp-Automatik fördert das leise und vor allem verschleißarme Arbeiten: Lässt der Anwender den Abzugsbügel an der Hochdruckpistole los, stoppt der Motor automatisch. Ein weiterer Effizienzturbo ist der neu entwickelte externe abnehmbare Schaumsprüher samt 2,5-l-Kanister. Dieses universell einsetzbare Reinigungsmittelsystem stellt nicht nur optimale Bewegungsfreiheit sicher, sondern liefert mit einer fixen Dosierung von drei Prozent einen hochwirksamen, dicken Schaum, der die Effizienz spürbar erhöht. Gleichzeitig kann somit der Verbrauch an Reinigungsmittel, je nach Anwendung, teilweise deutlich verringert werden.

Neues Design bietet höhere Ergonomie

Das neue Design überzeugt bei alltäglichen, kleineren Reinigungsarbeiten auch in puncto Ergonomie. Die neue Schlauchführung unterstützt den Anwender dabei, den 15-m-Hochdruckschlauch beim Ab- und Aufwickeln in der richtigen Position zu halten, was die bequeme Einhandbedienung ermöglicht.

Während der Arbeit sorgt das Zubehörkonzept für hohen Komfort. Bestes Beispiel ist die Ergo-2000-Pistole: Der gummierte 2K-Handgriff am Abzugsbügel der Spritzpistole erleichtert die Benutzung und senkt gleichzeitig die Vibrationsübertragung auf Hand und Arm des Anwenders. Weiteres Highlight in der Standardausrüstung ist die 4-in-1-Düse, die vier verschiedene Funktionen in sich vereint und somit für nahezu alle Reinigungsaufgaben perfekt geeignet ist. Dazu gehören eine 20°-Option für unterschiedliche Einsatzbereiche, eine Weitwinkeleinstellung (65°-Sprühbild) für die Bearbeitung großer Flächen aber auch für die Autowäsche, eine Niederdruckfunktion für das „sanfte“ Spülen sowie ein Turbohammer mit rotierender Düse zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. (ks)

