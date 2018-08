Nord: Optimierung der Total Cost of Ownership

Anzeige

Antriebssysteme gehören in der Industrie zu den Hauptenergieverbrauchern. Der Energieverbrauch bietet daher den größten Hebel zur Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Die energiesparenden IE4-Synchronmotoren von Nord Drivesystems verfügen über hohe Wirkungsgrade und erfüllen sämtliche Effizienzvorschriften, unter anderem dank PMSM-Technik auch in Teillastbereichen und niedrigen Drehzahlbereichen. Nord bietet seine Antriebssysteme im Modulbaukasten an. Aus ihm können die notwendigen Grundvarianten zusammengestellt werden. Die so erzielte Reduzierung der Variantenvielfalt trägt zu weiteren Kosteneinsparungen bei.

20. August 2018