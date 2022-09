Parker: Schrägachsenmotoren mit erweiterter Drehzahlleistung

Die neue Produktserie V16 von Parker Hannifin ist eine Weiterentwicklung der Motorserien V12 und V14. Wegen ihrer erweiterten Drehzahlleistungen und Nenndrücke tragen die neuen verstellbaren Schrägachsenmotoren laut Anbieter zu einer höheren Produktivität und zu höheren Sicherheitsmargen bei Anwendungen in der Bau-, Schifffahrts- und Offshore-, Öl- und Gasindustrie sowie in der Landwirtschaft bei. Erhältlich sind sie in zwei Größen (V16–220 und V16–270) und sowohl für offene als auch für geschlossene Kreislaufgetriebe konzipiert. Der Schwerpunkt liegt auf Hochleistungsmaschinen.

Kugelförmige Kolbenbauform bringt Vorteile

Dank des Differenzialkolbensteuerungssystems in Kombination mit einem 3-Wege-Ventil und dem Hubvolumenverhältnis (5,5:1) bietet der V16 eine sanfte und präzise Steuerung. Die patentierte Kugelkolbenkonstruktion mit laminierten Kolbenringen ermöglicht eine hohe Wellendrehzahl und einen volumetrischen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Der V16 ist sowohl in ISO- als auch in SAE-Version mit flexiblen Anschlussoptionen erhältlich, einschließlich standardmäßiger axialer und radialer Anschlüsse. Parker bietet auch die Überwachung mit einem neuen Positionssensor und einem Einsteck-Geschwindigkeitssensor an.

Kontakt:

Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld

Tel.: +49 521 4048-0

Mail: parker.germany@parker.com

Website: www.parker.com