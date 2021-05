Anzeige

Paul Horn hat sein Portfolio an Trenn- und Schlitzfräsen erweitert. Der Werkzeuggrundkörper des Frässystems M310 ist nun mit innerer Kühlmittelzufuhr erhältlich. Dies ermöglicht eine höhere Standzeit der Wendeschneidplatten und eine daraus resultierende Senkung der Werkzeugkosten. Des Weiteren bewirkt die innere Kühlmittelzufuhr beim Schlitzfräsen eine höhere Präzision, da keine Wärme aus der Scherzone in das Bauteil übergeht. Zusätzlich beugt die Spülwirkung des Kühlschmierstoffes, in Verbindung mit der Geometrie der Schneiden, Späneklemmern in tiefen Nuten vor.

Horn bietet den Schlitz- und Trennfräser in zwei Varianten an: Die Variante als Einschraubfräser ist in den Durchmessern von 50 bis 63 mm mit den Schneidbreiten von 3 bis 5 mm erhältlich. Als Aufsteckfräser sind die Grundkörper mit den Durchmessern von 63 bis 160 mm verfügbar. Die Schneidbreiten liegen ebenfalls bei 3 bis 5 mm. Die dreischneidigen Hartmetall-Wendeschneidplatten des Typs S310 sind links und rechts am Grundkörper verschraubt und ermöglichen eine gute Aufteilung der Schnittkräfte im Einsatz. Horn erweitert die Schneidplatten um eine Geometrie für das Fräsen von Aluminiumlegierungen.

Schneidbreite von 2,5 mm ab Lager

Neben der Erweiterung des Systems M310 zeigt Horn eine Abrundung des Portfolios der Frässysteme M101 und M383. Für das Werkzeug M101 sind die Schneidplatten des Typs S101 in der Schneidbreite von 2,5 mm ab Lager verfügbar. Des Weiteren sind speziell zum Trennfräsen neue Schneidplatten mit einer 8° Schräge an der Stirnseite erhältlich. Für das System 383 erweitert der Hersteller die Grundkörpervarianten um die Durchmesser 125 und 160 mm.

Kontakt:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Horn-Straße 1

72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004–0

Mail: info@phorn.de

www.phorn.de

Hier finden Sie mehr über: