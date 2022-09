Pilz mit sicherer konfigurierbare Standalone-Kleinsteuerung

Die sichere konfigurierbare Standalone-Kleinsteuerung PNOZ m C0 von Pilz (Halle 9, Stand 370) überwacht bis zu vier Sicherheitsfunktionen an Maschinen. Mit 22,5 mm Baubreite ist das Standalone-Basisgerät extrem kompakt. Je nach Anwendung lassen sich damit Safety-Anforderungen bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL (Performance Level) e beziehungsweise SIL CL 3 umsetzen. Damit stellt PNOZ m C0 eine sichere, performante und sehr wirtschaftliche Lösung für kleine Maschinen in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsbereichen wie dem Packaging oder bei Roboterzellen dar. Das PNOZ m C0 verfügt über die baulichen Eigenschaften eines Sicherheitsrelais, ist dabei aber leistungsstark wie eine konfigurierbare Sicherheitssteuerung. Es bietet acht sichere Eingänge und vier sichere Halbleiterausgänge. So können bis zu vier Sicherheitsfunktionen zuverlässig überwacht werden. Zu diesen gehören unter anderem Not-Halt, Schutztürüberwachung, Sicherheitslichtgitter und Zweihand. Funktionsumfang und platzsparende Baubreite sorgen dafür, Kosten zu minimieren. Sämtliche Sicherheitsschaltungen werden über das in der Basisvariante lizenzkostenfreie sowie intuitiv bedienbare Softwaretool PNOZ Multi Configurator erstellt.

Kontakt:

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern

www.pilz.com