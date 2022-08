Roboterzelle ohne Vorkenntnisse modular aufbauen

Zur AMB 2022 präsentiert FMB (Halle 6, Stand C45) das Stangenlademagazin Turbo RS 2–20 für kleinere Stangendurchmesser. Mit dem Turbo RS 4–45 V stellt das Unternehmen darüber hinaus ein grundlegend neu entwickeltes Konzept für Lademagazine vor. Anwender profitieren bei der RS-Technologie vor allem davon, dass die Stangen beim Fertigen auf Langdrehautomaten bis zur Drehmaschinenspindel jederzeit optimal geführt und somit schwingungsarm vorgeschoben werden. Die Vorteile der Stangenlademagazine mit RS-Technologie basieren auf dem beweglichen Führungsmodul. Es verbindet den Führungskanal mit der Spindel der Drehmaschine und bewegt sich synchron mit dem Spindelstock in Z-Richtung. Auf Langdrehautomaten gewährleistet dieses Konzept, dass die Stangen im ölgefluteten Führungskanal zuverlässig und schwingungsarm bis direkt zum hinteren Spindelende geführt werden. Das gilt selbst für lange Stangen kleiner Durchmesser. Damit trägt diese Bauart der Stangenlademagazine entscheidend dazu bei, dass Fertigungsbetriebe auf Langdrehautomaten Drehteile in großen Serien höchst genau und zuverlässig fertigen können. Das bewegliche Führungsmodul stellt sich in seiner Position zudem automatisch auf den jeweiligen Arbeitsmodus der Drehautomaten – Lang- oder Kurzdrehen – ein. Das erübrigt bei hybriden Drehautomaten manuelle, langwierige Tätigkeiten und minimiert so die Zeiten zum Umstellen der Lademagazine.

Mit der durchgängig modularen Automationsplattform FMBase sollen Maschinen- und Anlagenbauer, Automationsintegratoren und Fertigungsbetriebe schnell und einfach ein individuell passendes Robotersystem erstellen können. Aus standardisierten Modulen können selbst wenig erfahrene Anwender komplexe Automationszellen aufbauen, zum Beispiel zum Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen, zum Bearbeiten, Reinigen, Messen und Prüfen von Werkstücken sowie zum Handling, zur Montage und zum Verpacken von Bauteilen. Sämtliche Modulkombinationen lassen sich per Plug& Play installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Auf Wunsch unterstützen die Spezialisten des Faulbacher Herstellers Anwender mit Beratung und Engineering dabei, die individuell optimale Automationszelle zu konzipieren, zu konfigurieren, entsprechend den relevanten technischen Regeln und Normen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

