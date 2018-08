Schlauchmontage in beengten Räumen

Anzeige

Viele Komponenten aus dem Eisele-Portfolio sind auch als Winkelanschlüsse erhältlich. Mit ihren vielfältigen Ausführungen schaffen sie bei beengtem Bauraum Platz für die Schlauchmontage. Neben den Gewindearten M, G, NPT und R gibt es sie in verschiedenen Bauformen für nahezu alle Einsatzzwecke. In den Programmen der Basicline sind etwa die Winkel-Einschraubverschraubungen aus schwarz eloxiertem Aluminium oder blankem Messing erhältlich. Hinzu kommen schwenkbare Ausführungen im 90°- oder 45°-Winkel in unterschiedlich langen Ausführungen (wahlweise mit Innensechskant) sowie Winkelstecker, -tüllen, -Einpressanschlüsse und -Schottanschlüsse. Auch die Liquidline bietet Winkel-Komponenten. Sie wurde für die Kühlwasserversorung sowie für Schweiß- und Schutzgase entwickelt.

24. August 2018

Hier finden Sie mehr über: