Schnell und sicher

Anzeige

Zur Fachpack präsentiert Automated Packaging Systems (APS) in Halle 3 die neueste Generation seiner Beutelverpackungssysteme. Diese bieten Bedienkomfort und -sicherheit bei hoher Verpackungsgeschwindigkeit. Stillstandszeiten für den Wechsel des Beutelformats oder die Wartung werden minimiert. Neuartige Beutelführungen ermöglichen einen störungsfreien Verpackungsvorgang. Zudem zeigt der Hersteller Verpackungslösungen für den E-Commerce und den Versandhandel. Die Systeme lassen sich per Hand bestücken, können aber auch in vollautomatische Logistikanlagen integriert werden. In Halle 3 ist die gesamte Palette integratiosfähiger Beutel-Verpackungssysteme zu sehen. Je nach Konfiguration verfügen sie über integrierte Drucker, Zuführungen und Zählgeräte.

13. September 2018