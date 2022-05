Schwank: Klimaneutral heizen mit Solar-Luftkollektoren

Der Hallenklima-Experte Schwank hat mit der Erweiterung seines Produktportfolios um Solar-Luftkollektoren einen weiteren Baustein für klimaneutrales Heizen geschaffen. Die neue Produktgruppe wird unter dem Namen Solarschwank vertrieben. Die Geräte zur regenerativen Wärmegewinnung werden als Fassadensystem ausgeführt. Dabei besteht der eigentliche Solar-Kollektor aus perforiertem, alterungsbeständigem Aluminium mit einer solaraktivierten Oberfläche. Diese selektive Beschichtung sorgt für eine hocheffiziente Umwandlung von Sonnenlicht in Wärmeenergie. Treffen die Sonnenstrahlen – dabei reichen bereits kleinste Mengen – auf die solaraktive Oberfläche, werden sie in Wärmeenergie umgewandelt und an die darunter liegende Luftschicht abgegeben. Das erwärmte Luftpolster wird mittels Gebläse dann direkt und ohne Wandlerprozesse der Halle zugeführt, wo es eins zu eins zur Erwärmung der Raumluft dient. Mit dieser Methode lassen sich Heizenergiekosten um bis zu 50% reduzieren und der CO2-Ausstoß anteilsmäßig verringern, sagt der Anbieter.

Erwärmte Luft lässt sich vielseitig nutzen

Alternativ kann die erwärmte Luft auch an ein anderes Wärmeträgermedium übergeben werden, beispielsweise an einen Luft-Wasser-Wärmetauscher. Damit stehen der weiteren Verwendung im Gebäude nahezu alle Möglichkeiten offen, entweder für die Einspeisung in ein Kesselsystem, in die Fußbodenheizung oder direkt in ein RLT-System.

Solar-Luftkollektoren lassen sich auch im Bestand zügig realisieren

Die Systeme können mit und ohne Frischluftzuführung ausgelegt werden. Die Luftkollektoren sind montagefreundlich, wartungsfrei und lassen sich sowohl im Neubau als auch im Bestand zügig realisieren. Dank des Einsatzes von Leichtbaumaterialien und den damit einhergehenden geringen Flächenlasten, können sie an fast allen Hallenfassaden moniert werden. Ein weiterer Pluspunkt: Solarschwank erfüllt die aktuellen Förderkriterien. Voraussetzung: Die eingesetzten Solar-Luftkollektoren müssen das europäische Zertifizierungszeichen Solar Keymark tragen. Im BEG sind bislang nur verglaste Solar-Luftkollektoren (solarSchwank airG) förderungsfähig. (kf)

