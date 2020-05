Anzeige

Der Schweißhelm Vizor Connect kommuniziert über Bluetooth mit der Stromquelle – als weltweit erster, wie Hersteller Fronius betont. Dadurch kann der Helm bereits vor dem Zünden abdunkeln anstatt erst beim Einstrahlen des Lichtbogens. Zudem eliminiert er so auch Fremdlichteinflüsse und dunkelt selbst in schwierigen Schweißsituationen ab, was die Sicherheit und den Arbeitskomfort erhöht.

Per Bluetooth sendet die Stromquelle nach der „Fronius PreTrigger“-Technologie ein Signal an den Schweißhelm, dass er abdunkeln soll, sobald der Schweißer den Ein-Taster am Brenner betätigt. Die Augen sind damit komplett geschützt und ermüden nicht so schnell. Die Blendschutzkassette bleibt zudem auch bei geringsten Strömen, bei einer Verdeckung des Lichtbogens und in Zwangslagen verdunkelt, solange der Lichtbogen brennt.

Kontakt:

Fronius Deutschland GmbH

Fronius Straße 1

36119 Neuhof-Dorfborn

Tel.: +49 6655 91694-0

www.fronius.com