Schwer entflammbar in brandgefährdeten Bereichen

Anzeige

SMC hat seine Drosselrückschlagventile der AS-Serie für Einsätze in brandgefährdeten Umgebungen gewappnet. Die schwer entflammbaren Drosselrückschlagventile aus Metall und schwer entflammbarem Kunststoff sind unter der Serienbezeichnung AS-W2D erhältlich. Die Serie umfasst insgesamt vier Modelle mit den Anschlussgrößen G1/8, G1/4, G3/8 und G1/2. Baugrößenabhängig lassen sich daran Schlauchdurchmesser von 6 bis 12 mm anschließen. Die Durchflusseinstellung erfolgt per Schraubendreher. SMC bietet die Drosselrückschlagventile der Serie AS-W2D in Winkelausführung mit Steckverbindung an. Sie entsprechen dem UL-94 Standard V-0.

14. August 2018